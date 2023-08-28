



Погода в Узбекистане на 29 августа



ТАШКЕНТ, 28 августа. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 29 августа, погода по прогнозам синоптиков: По предгорным и горным районам республики 28-29 августа возможны селе-паводковые явления. в Ташкенте : Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 30-32°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами возможен дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 13-18°, днем 28-33°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 13-18°, днем 28-33°.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 27-32°.

в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 27-32°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 30-35°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 25-30°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. Возможны селе-паводковые явления. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 18-23°.

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