



Погода в Узбекистане на 30 августа



ТАШКЕНТ, 29 августа. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 30 августа, погода по прогнозам синоптиков: По предгорным и горным районам республики 29 августа возможны селе-паводковые явления. в Ташкенте : Переменная облачность, кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 26-28°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 10-15°, днем 23-28°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 13-18°, днем 28-33°.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 25-30°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 25-30°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 14-19°, днем 30-35°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 27-32°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 17-22°.

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