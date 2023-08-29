



Проведены переговоры глав МИД Узбекистана и ИРИ



ТАШКЕНТ, 29 августа. /УЗИНФОРМ/. 28 августа руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Бахтиер Саидов провел онлайн-переговоры со своим иранским коллегой Хосейном Амиром-Абдоллахианом. В ходе переговоров главы МИД обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также подписали «Дорожную карту» между Министерствами иностранных дел Узбекистана и Ирана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи