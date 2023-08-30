В Узбекистан прибыл новый посол Бангладеш

ТАШКЕНТ, 30 августа. /УЗИНФОРМ/. 29 августа вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Народной Республики Бангладеш Мохаммад Монирул Ислам посетил внешнеполитическое ведомство Узбекистана.

В ходе визита посол вручил копии своих верительных грамот министру иностранных дел Бахтиеру Саидову, а также были обсуждены приоритетные вопросы развития сотрудничества двух стран по всему спектру направлений.

С ноября 2020 года послом Бангладеш в Узбекистане работал Джахангир Алам.

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