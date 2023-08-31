Глава Узбекистана аккредитовал послов иностранных государств

Глава Узбекистана аккредитовал послов иностранных государств31.08.2023 08:50
ТАШКЕНТ, 31 августа. /УЗИНФОРМ/. 30 августа Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел торжественную церемонию принятия верительных грамот вновь назначенных Чрезвычайных и Полномочных Послов Китайской Народной Республики Юй Цзюня, Малайзии Ильхама Туа Бин Иллиаса, Великобритании Тимоти Смарта, Туркменистана Шодурды Мередова и Народной Республики Бангладеш Мухаммеда Монирул Ислама.
Глава государства поздравил послов с началом работы в Узбекистане и ознакомил их с основными направлениями внешней и внутренней политики страны.
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