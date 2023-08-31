



Глава Узбекистана аккредитовал послов иностранных государств



ТАШКЕНТ, 31 августа. /УЗИНФОРМ/. 30 августа Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел торжественную церемонию принятия верительных грамот вновь назначенных Чрезвычайных и Полномочных Послов Китайской Народной Республики Юй Цзюня, Малайзии Ильхама Туа Бин Иллиаса, Великобритании Тимоти Смарта, Туркменистана Шодурды Мередова и Народной Республики Бангладеш Мухаммеда Монирул Ислама. Глава государства поздравил послов с началом работы в Узбекистане и ознакомил их с основными направлениями внешней и внутренней политики страны. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи