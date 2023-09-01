



Глава государства поздравил узбекистанцев



ТАШКЕНТ, 1 сентября. /УЗИНФОРМ/. 31 августа Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел торжественную церемонию в честь празднования 32-й годовщины независимости Республики. В обращении главы государства говорилось: "Дорогие соотечественники!



Уважаемые ветераны, молодежь!



Уважаемые гости!



Тридцать два года назад Узбекистан провозгласил свою независимость. За минувший период вместе мы прошли большой путь, преодолели немало трудностей и испытаний.



Образно говоря, появившийся на свет тридцать два года назад ребенок сегодня уже сформировался как личность, имеющая независимое мнение, мировоззрение, свои мечты, чаяния и цели. Подобно этому сегодняшний Узбекистан, закалившись в испытаниях на пройденном пути и приобретя необходимый опыт, сформировался как суверенное государство, имеющее собственные конкретные цели, курс и позицию.



Это историческое достижение всего нашего народа. И в нем есть достойный вклад каждого из вас.



Ваш, дорогие мои, каждодневный труд, наполненный любовью и преданностью Родине, служит дальнейшему укреплению независимости Узбекистана. В этом смысле будет правильным сказать, что праздник независимости – наш общий праздник, а независимый Узбекистан – наша общая гордость и честь.



В эти волнующие минуты искренне, от всего сердца поздравляю с сегодняшним великим праздником уважаемых учителей и наставников, которые в любых условиях остаются преданными своей профессии, обучают основам знаний и наук наше подрастающее поколение, самоотверженных врачей, отдающих себя служению во имя здоровья народа, умелых дехкан и фермеров, неустанно работающих на полях и обеспечивающих изобилие в стране, отважных военнослужащих, являющихся щитом нашей Родины, предпринимателей, проявляющих активность и инициативность на пути развития экономики, повышения благосостояния населения, энергичную и целеустремленную молодежь, радующую нас своими первыми успехами, уважаемых женщин, теплом своей души и высокими человеческими качествами укрепляющих домашний очаг, почтенных отцов и матерей, которые благословляют нас во всех наших начинаниях, просят у Всевышнего для нас сил и поддержки, дорогих соотечественников, живущих с любовью к Родине, в какой бы стране мира они ни находились, одним словом, весь наш 36-миллионный народ.



Поздравляю всех вас с Днем независимости!



Дорогие друзья!



Конечно, добиться суверенитета, государственной независимости Узбекистану было нелегко. Политические и просветительские устремления наших предков в этом направлении набирали силу на протяжении последних полутора столетий. Были репрессированы многие патриоты, боровшиеся за свободу Родины, герои нации, стремившиеся к ее независимости, стали жертвами насилия и беззакония.



Мы поставили перед собой цель восстановить честные имена наших соотечественников, которые были несправедливо обвинены и погибли, так и не осуществив свою мечту о свободе родной страны. За последние три года Верховным судом были реабилитированы 856 жертв политических репрессий. Мы обязательно продолжим эту благородную работу. Справедливость должна восторжествовать.



Оглядываясь назад, мы вынуждены признать горькую правду: ранее слово «узбек» ассоциировалось лишь с теми, кто днем и ночью трудится на хлопковых полях. К сожалению, тогда так и было.



Монополия хлопка стала ярмом для нашего народа. Хлопковая политика иссушила Арал, привела к кризису нашу экосистему, вывела из строя нашу экономику, систему образования. Из-за этого несколько поколений не получили полноценные знания. Мы до сих пор боремся с этими последствиями.



Сегодня в хлопководстве внедрены принципы рыночной экономики, отрасль обрела хозяина. В результате учитель вернулся в школу, врач – в больницу, предприниматели освободились от хлопкового бремени, искоренены принудительный и детский труд, Узбекистан исключен из международных «черных списков».



Благодаря самоотверженному труду и целеустремленности нашего народа мечта о Новом Узбекистане становится реальностью. На международной арене растут уважение и внимание к нашей Родине.



Одним из моих первых шагов на посту Президента стало установление дружественных отношений с соседними странами. Были решены проблемы, копившиеся на протяжении многих лет. Наши связи с государствами Центральной Азии во всех сферах сегодня подняты на новый уровень.



Дорогие соотечественники!



Ни для кого не секрет, что в основе политической независимости лежит прежде всего экономическая независимость. Прочным фундаментом для ее укрепления служат осуществленная нами за последние годы масштабная работа и достигнутые результаты. Наглядным подтверждением является то, что за последние шесть лет в стране объем валового внутреннего продукта вырос более чем в 1,5 раза, количество субъектов предпринимательства – в 2 раза, промышленный рост превысил 40 процентов. За короткое время мы добились сокращения бедности более чем в 2 раза.



Однако нам нужно сравнивать сегодняшний день не со вчерашним, а с завтрашним днем, и организовать работу исходя из этого. Ведь будущее начинается с шагов, которые мы предпринимаем сейчас.



Дорогие друзья!



Руководством к действию для себя мы считаем мудрые слова великих мыслителей: «Задача государства – делать жизнь людей счастливее, и это достигается знаниями и высокой нравственностью».



Как известно, год назад мы определили 5 основных направлений развития страны. Развитие сферы образования закреплено в качестве первоочередной, приоритетной задачи.



Я не случайно всегда подчеркиваю значение образования и роль учителя. Без современного образования мы не сможем добиться ускоренного прогресса. Образование, несомненно, является и решением любой проблемы, и важным фактором нашего завтрашнего дня.



В 2022 году в стране были построены 72 новые школы, в 279 школах проведен капитальный ремонт, 514 – реконструированы. Для школ закуплено более 30 тысяч компьютеров. С нового учебного года занятия в школах республики будут вести 500 дополнительно приглашенных из-за рубежа специалистов в области английского языка. Учащиеся начальных классов станут обучаться по новым программам и учебникам, разработанным на основе передового зарубежного опыта.



Также стартовали крупные проекты по развитию сфер здравоохранения, бизнеса, совершенствованию судебной системы, решению водных и топливно-энергетических проблем. Еще раз хочу подчеркнуть: эти определенные нами приоритетными направления будут постоянно находиться в центре нашего внимания.



Уважаемые участники праздничного торжества!



Трехтысячелетняя история нашей государственности свидетельствует о том, что наши предки всегда вносили огромный вклад в развитие мировой цивилизации не только своим физическим трудом, но и интеллектуальной деятельностью.



Мы являемся потомками великих личностей, обогативших мир не только материальными ресурсами, но прежде всего плодами науки, просвещения, духовными ценностями. Несомненно, присущие им высокие качества, созданные ими славные традиции и сегодня живут в наших сердцах, сознании, присутствуют в нашей повседневной жизни.



И я убежден, что мы способны достойно продолжить этот исторический путь. Именно этого требуют сегодня наши роль и место на мировой арене, высокие цели и рубежи, которые мы ставим перед собой.



В связи с этим мы придаем приоритетное значение наряду с транспортно-логистической системой ускоренному развитию науки, инноваций, информационных технологий и других сфер, основанных на интеллектуальной деятельности – как того требует время. Именно эти направления в ближайшем будущем станут локомотивами экономики Узбекистана.



Уважаемые друзья!



Еще один важный вопрос – это проблемы экологии и связанный с ними дефицит воды. Если на одной чаше весов находится необходимость развития строительства, промышленности, сельского хозяйства, то на другой – важнейшие для каждого из нас вопросы водосбережения, предотвращения загрязнения окружающей среды и рационального использования земельных ресурсов.



Наша задача заключается в сохранении баланса обоих направлений. Мы никогда не должны забывать о том, что природные ресурсы – это богатство, принадлежащее будущим поколениям. Поэтому нам нужно использовать их разумно, думая не только о сегодняшнем, но и о завтрашнем дне.



В данном направлении важное значение имеет ускоренный переход к такой экономике, которая основана на бережном отношении к водным, энергетическим и другим природным ресурсам. Актуальна для нас также задача создания «зеленых» и цифровых технологий, инновационных производственных предприятий.



Дорогие соотечественники!



В обновленной Конституции четко определено, что Узбекистан – это светское государство, страна, где органично сочетаются разные культуры. Именно в этом наша сила, и мы должны беречь это богатство. Как показывает история, на протяжении столетий на нашей земле толерантно сосуществовали представители разных взглядов и убеждений, религий и культур.



Мы – народ, который выбирает путь мира, а не войны в решении любых конфликтов. Мы всегда жили в согласии, дружбе и сотрудничестве со всеми народами. И на сегодняшнем пути развития также опираемся на эти принципы.



В первую очередь нам необходимо сильное гражданское общество, так как любая реформа прежде всего должна начинаться в сердце и сознании каждого из нас. Мы должны жить по совести в соответствии со справедливыми законами, должны уверенно и сплоченно двигаться вперед во имя будущего страны.



Сегодня, когда речь идет о формировании развитого гражданского общества, его невозможно представить без свободы слова и печати. Во всем мире журналисты боролись и будут бороться за правду, право говорить и писать на темы, которые волнуют и заставляют задуматься их самих и общество в целом.



В связи с этим могу твердо сказать, что я всегда был на стороне свободно мыслящих журналистов и всегда буду придерживаться этой позиции. В то же время в информационном пространстве главными критериями должны быть достоверность и объективность.



Уважаемые участники торжественной церемонии!



Говоря словами нашего великого предка-просветителя Абдурауфа Фитрата, «женщины – это матери нации». Чтобы воспитать достойное новое поколение, они сами должны быть высокообразованными.



В связи с этим еще одной нашей важной задачей является создание для женщин равных возможностей во всех сферах жизни общества. За прошедший период мы осуществили значительную работу по повышению роли и статуса женщин в обществе, обеспечению их прав и интересов, профессионального роста. Вместе с тем нам еще многое предстоит сделать на этом пути.



Известно, что наши уважаемые женщины помимо служебных обязанностей выполняют и такие важные задачи, как воспитание детей, создание здоровой атмосферы в семье, продолжение духовно-нравственных традиций. А значит, наши заботливые женщины нуждаются во всесторонней поддержке.



В этом году мы приняли закон о недопущении насилия в семье. Его основная цель заключается в укреплении семей, защите прав женщин. Мы последовательно продолжим работу в этом направлении.



Дорогие соотечественники!



Каждый гражданин Узбекистана должен считать своим жизненным долгом обеспечение единства нашего народа, целостности страны.



Только сплоченные – мы единый народ, только вместе – мы сильная страна!



Уважаемые соотечественники!



Как вы знаете, в последние пять-шесть лет человечество столкнулось с такими трудностями, количество которых сравнимо с произошедшими за последние сто лет.



Пандемия, стихийные бедствия, землетрясения, вооруженные конфликты, глобальное потепление, засуха – все это подвергло и продолжает подвергать человечество серьезным испытаниям.



Такую сложную ситуацию можно сравнить с сильнейшим ураганом. В результате подобных катастроф могут пострадать даже самые могучие деревья – опасть листья, сломаться ветви, осыпаться набухшие почки, плоды. Однако деревья, имеющие прочные и глубокие корни, смогут выстоять в испытаниях. Своими корнями они еще сильнее скрепятся с землей. На их ветвях появятся новые ростки, почки, плоды. Это – закон жизни.



У нашего народа есть древние и мощные корни. Это наша история, ценности, традиции и обычаи, наша национальная идентичность. В этих глубоких корнях я вижу великую идею национального единства, объединяющую страну.



Говоря о наших первоочередных задачах, подчеркну, что мы уделим внимание повышению потенциала наших Вооруженных Сил, являющихся надежным гарантом обеспечения независимости Родины, мирной жизни народа, а также созданию еще более достойных условий для военнослужащих и их семей.



Мы поднимем на новый уровень отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества с государствами ближнего и дальнего зарубежья, особенно с соседними странами, международными и региональными организациями. В этой связи нужно отметить заслуги наших и зарубежных дипломатов.



Пользуясь возможностью, искренне приветствую участвующих в сегодняшнем торжестве уважаемых послов зарубежных государств, представителей международных организаций, желаю мира и процветания их странам и народам.



Дорогие соотечественники!



Хочу, чтобы вы знали: все наши действия и устремления – во имя процветания страны, во имя благополучия нашего народа, ради вашего блага, дорогие соотечественники!



Какими бы важными и сложными ни были задачи, которые мы сегодня поставили перед собой, у всех нас вместе достаточно сил и возможностей для их решения.



Мы уже не те, что были вчера. И наш народ уже не тот, каким был прежде.



Как свидетельствует история, народ, который сумел превратить время – в возможность, возможность – в успех, а успех – в фундамент развития, это – великий народ. Сегодня наш трудолюбивый, мужественный и благородный народ проявляет именно такие качества.



Пользуясь случаем, от всей души выражаю благодарность всем соотечественникам, всему нашему народу, который самоотверженно трудится на пути строительства Нового Узбекистана.



Еще раз искренне, сердечно поздравляю всех вас, дорогие мои, с великим праздником – 32-й годовщиной независимости Республики Узбекистан.



Желаю всем вам здоровья, счастья и благополучия вашим семьям.



Да здравствует наш народ – созидатель всех наших достижений!



Пусть в нашей прекрасной стране всегда царят мир и спокойствие!



Пусть Всевышний всегда оберегает нашу Родину!



Пусть вечной будет наша независимость!". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи