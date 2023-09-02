МИД Узбекистана посетила делегация КНР

МИД Узбекистана посетила делегация КНР02.09.2023 09:24
ТАШКЕНТ, 2 сентября. /УЗИНФОРМ/. 1 сентября ведомство внешней политики Узбекистана посетила прибывшая с рабочим визитом в Ташкент делегация Китайской Народной Республики во главе с Генеральным секретарем Партийного комитета провинции Шэньси Чжао Идэ.
В ходе встречи с министром иностранных дел Бахтиером Саидовым были обсуждены вопросы углубления межрегионального экономического сотрудничества и другие аспекты развития диалога двух стран.
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