



МИД Узбекистана посетила делегация КНР



ТАШКЕНТ, 2 сентября. /УЗИНФОРМ/. 1 сентября ведомство внешней политики Узбекистана посетила прибывшая с рабочим визитом в Ташкент делегация Китайской Народной Республики во главе с Генеральным секретарем Партийного комитета провинции Шэньси Чжао Идэ. В ходе встречи с министром иностранных дел Бахтиером Саидовым были обсуждены вопросы углубления межрегионального экономического сотрудничества и другие аспекты развития диалога двух стран. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи