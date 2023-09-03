Погода в Узбекистане на 4 сентября

Погода в Узбекистане на 4 сентября03.09.2023 11:33
ТАШКЕНТ, 3 сентября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 4 сентября, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 25-27°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 23-28°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 25-30°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 24-29°.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 24-29°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 30-35°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Небольшая, местами переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 5-10 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°.
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в горных районах Республики:
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Переменная облачность, в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 16-21°.
УЗИНФОРМ