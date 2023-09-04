МИД Узбекистана и РФ провели очередной раунд политконсультаций

НОВОСТИ В МИРЕ, 4 сентября. /УЗИНФОРМ/. 2 сентября в Москвебыл проведен очередной раунд узбекско-российских политических консультаций между ведомствами иностранных дел двух стран на уровне заместителей министра.

Для участия в переговорах в РФ отправилась делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Бобуром Усмановым.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы подготовки к предстоящим совместным мероприятиям, текущее состояние и перспективы дальнейшего развития взаимодействия, прежде всего в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях.

Особое внимание было уделено дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в рамках международных и региональных организаций, а также расширению договорно-правовой базы двустороннего взаимодействия.

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