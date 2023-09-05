Узбекистан и Норвегия обсудили совместные действия по помощи Афганистану

ТАШКЕНТ, 5 сентября. /УЗИНФОРМ/. 4 сентября специальный представитель Президента Республики Узбекистан по Афганистану Исматулла Иргашев провел встречу с прибывшими с рабочим визитом в Ташкент специальным представителем Норвегии по Афганистану Кьелл-Гуннаром Эриксеном и Послом Норвегии в Узбекистане (с резиденцией в Осло) Джоном Микала Квистадом.

В ходе переговоров стороны провели обмен мнениями по вопросу восстановления национальной экономики Афганистана, перспектив вовлечения этой страны в процесс региональной взаимосвязанности.

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