



Погода в Узбекистане на 7 сентября



ТАШКЕНТ, 6 сентября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 7 сентября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 27-29°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая, местами переменная облачность, лишь по Каракалпакстану местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 27-32°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 30-35°.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 27-32°.

в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 27-32°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 32-37°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 27-32°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 19-24°.

УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи