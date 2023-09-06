



Ташкент посетила делегация Пакистана



ТАШКЕНТ, 6 сентября. /УЗИНФОРМ/. 5 сентября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшей с рабочим визитом в страну делегацией Исламской Республики Пакистан во главе с командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил генералом Асимом Муниром. В ходе аудиенции стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран, прежде всего, в сфере обеспечения безопасности, а также политической. торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инфраструктуры, транспорта и связи. В частности, был рассмотрен ход строительства железной дороги «Термез – Мазари-Шариф – Пешавар». УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи