Делегация Узбекистана отправилась в США

ТАШКЕНТ, 7 сентября. /УЗИНФОРМ/. Делегация правительственных и деловых кругов Узбекистана во главе с министром инвестиций, промышленности и торговли Лазизом Кудратовым отправилась с рабочим визитом в США.

Целью поездки является проведение двусторонних переговоров по вопросам развития сотрудничества двух стран по широкому спектру направлений.

6 сентбяр делегация провела встречи с руководством крупных компаний США, таких как, Air Products, Exxon Mobil, Abbott, HP, Valmont Industries, General Electric, Caterpillar, US Inc, John Deere и других.

По итогам проведенных встреч были достигнуты договоренности по реализации совместных проектов в Узбекистане в сферах энергетики, здравоохранения, производства компьютерной техники, управления водными ресурсами, производства тяжелой техники для горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства, проведения геологоразведочных работ и других.

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