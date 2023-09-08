Погода в Узбекистане на 9 сентября

Погода в Узбекистане на 9 сентября08.09.2023 11:33
ТАШКЕНТ, 8 сентября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 9 сентября, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 30-32°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 22-27°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Небольшая, местами переменная облачность, лишь по северу Навоийской области местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18, днем 30-35°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°.
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в Ташкентской области:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 32-37°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 27-32°.
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в горных районах Республики:
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Переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 19-24°.
УЗИНФОРМ