



Погода в Узбекистане на 9 сентября



ТАШКЕНТ, 8 сентября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 9 сентября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 30-32°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 22-27°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, лишь по северу Навоийской области местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18, днем 30-35°.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°.

в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 32-37°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 27-32°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 19-24°.

УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи