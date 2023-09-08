Ташкент посетила делегация Южной Кореи

ТАШКЕНТ, 8 сентября. /УЗИНФОРМ/. 7 сентября в Узбекистан прибыла с рабочим визитом делегация Республики Корея во главе с заместителем премьер-министра, министром экономики и финансов этой страны Чху Гён Хо.

В рамках пребывания в Ташкенте делегация была принята Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и приняла участие в 5-м заседании заместителей премьер-министров Республики Узбекистан и Республики Корея.

В ходе проведенных встреч и переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах технологий, инвестиций, здравоохранения и фрамацевтики, инфраструктуры, «зеленой» энергетики, борьбы с изменением климата, государственного управления, финансового сектора, цифровизации и подготовки кадров.

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