В Самарканде открылся форум по вопросам продовольственной безопасности

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 сентября. /УЗИНФОРМ/. 7 сентября в Самарканде начала работу Международная конференция по продовольственной безопасности, в которой принимают участие более 620 зарубежных гостей из 32 государств мира, представители свыше 30 международных организаций и структур.

Участников и гостей форума приветствовал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев:

"Уважаемые участники конференции, дамы и господа!



Искренне поздравляю вас с открытием в древнем и прекрасном городе Самарканде Международной конференции по продовольственной безопасности.



В форуме принимают участие более 620 зарубежных гостей из 32 государств мира, представители свыше 30 авторитетных международных организаций, что свидетельствует о большом интересе и внимании к нему мирового сообщества.



Безусловно, Самарканд выбран для проведения нынешней конференции не случайно. Этот древний город, имеющий почти 3-тысячелетнюю историю и культуру, на протяжении веков был важным центром на перекрестке дорог Великого шелкового пути.



Как вы знаете, вопросы продовольственной безопасности, стабильной поставки продуктов питания, борьбы с голодом и нищетой остаются сегодня чрезвычайно актуальными.



Благодаря «зеленой революции» и широкому внедрению инновационных технологий за прошедшие десятилетия объемы производства сельскохозяйственной продукции значительно увеличились, были достигнуты ощутимые результаты в обеспечении продовольствием растущего населения Земли.



К сожалению, в последнее время пандемия коронавируса, кризисы в мировой политике и экономике привели к сбоям в системе поставок сельскохозяйственной продукции, а также росту цен на нее.



От этого особенно страдают развивающиеся страны. Ситуацию усугубляют глобальное изменение климата, сокращение объемов инвестиций в сельскохозяйственную и продовольственную сферы. Это ставит под угрозу достижение Целей устойчивого развития.



Республика Узбекистан одной из первых поддержала инициативу Генерального секретаря ООН господина Антониу Гутерриша о проведении в 2021 году Глобального саммита по продовольственным системам. Сегодняшний форум стал его логическим продолжением.



В настоящее время весьма важное значение приобретает создание высокоурожайных и устойчивых к внешним воздействиям сортов сельскохозяйственных культур, улучшение пород скота. Также актуальны вопросы создания информационно-консалтинговых центров для фермеров и малых производителей, кардинального повышения качества оказываемых им агроконсалтинговых услуг для обучения работе на основе ресурсосберегающих технологий и методов.



Современные технологии и сельскохозяйственная техника должны быть одинаково доступны фермерам как в развитых, так и в развивающихся странах. Обращая особое внимание международных финансовых институтов на этот вопрос, мы призываем к выработке конкретных практических мер по расширению возможностей сельхозпроизводителей в использовании «зеленых» технологий.



Мы выступаем за полную свободу в торговле и транспортировке товаров первой необходимости, а также упрощение правил, регулирующих перемещение продовольственных грузов. Обеспечение безопасности и открытости торговых путей должно стать незыблемым принципом межгосударственных отношений.



Дорогие друзья!



Благодатная земля Узбекистана испокон веков славилась своими древними и богатыми традициями земледелия, широким разнообразием сельскохозяйственной продукции, ее уникальными вкусовыми качествами.



Аграрный сектор является одним из ведущих в нашей экономике, в нем занято 27 процентов трудоспособного населения республики.



В стране особое внимание уделяется трансформации сельского хозяйства в еще более эффективную и ресурсосберегающую отрасль, повышению уровня жизни сельчан, обеспечению населения безопасными и насыщенными витаминами продовольственными товарами по доступным и стабильным ценам, налаживанию здорового питания.



Великий ученый Ибн Сино, или Авиценна, как его называют на Западе, которого дала миру наша земля, еще в средние века говорил: «Желающий долгой и здоровой жизни, прежде всего обратит внимание на качество и количество еды».



Несомненно, формирование у населения планеты культуры здорового питания – процесс долгий. Мы считаем, что для достижения этой цели правительства, производители, ученые и медицинские работники всех государств должны работать в тесном взаимодействии.



Уважаемые участники форума!



Убежден, что в ходе конференции вы всесторонне обсудите все эти важные вопросы, выдвинете новые инициативы и практические предложения, реализация которых послужит укреплению продовольственной безопасности в глобальном масштабе.



Добро пожаловать на гостеприимную землю Узбекистана!



Пусть ваше пребывание в нашей стране будет содержательным и плодотворным!".

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