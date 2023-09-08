Глава Узбекистана провел встречу с руководителем ФАО

ТАШКЕНТ, 8 сентября. /УЗИНФОРМ/. 7 сентября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с визитом в страну в рамках участия в проходящей в Самарканде Международной конференции по продовольственной безопасности генерального директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюем.

В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества Узбекистана и ФАО в сфере противодействия современным вызовам и угрозам продовольственной безопасности, в том числе на региональном уровне.

В частности, в качестве основных рисков устойчивого развития обозначены дисбалансы в развитии аграрного сектора, дефицит водных ресурсов, длинные и неэффективные цепочки создания дополнительной стоимости, сбои в логистике и другие.

По итогам встречи была достигнута договоренность о включении в новую Программу сотрудничества Узбекистана и ФАО до 2030 года совместных мероприятий по модернизации сельского хозяйства на основе научных исследований и инноваций, цифровизации аграрного сектора, реализации действенных инструментов финансовой поддержки и внедрению эффективных механизмов управления агропродовольственной системой.

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