



Глава МИД Узбекистана посетил США



НОВОСТИ В МИРЕ, 9 сентября. /УЗИНФОРМ/. 7 сентября делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана во главе с министром иностранных дел Бахтиером Саидовым завершила визит в США.



В рамках пребывания в Вашингтоне были проведены встречи с специальным помощником Президента США Николасом Берлинером, мэром Нью-Йорка Эриком Адамсом, председателем Комитета Сената США по внутренней безопасности и делам правительства Гэри Питерсом, вице-президентом Всемирного банка Антонеллой Бассани, а также руководством ряда ведущих американских компаний. Делегация также приняла участие на торжественном мероприятии, посвященном 32-летию Независимости Республики Узбекистан в здании Библиотеки Конгресса США.



В ходе проведенных встреч и переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.



В частности, дан старт узбекско-американской ИТ-ассоциации «TechBridge», которая будет способствовать развитию сферы ИКТ в Узбекистане. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи