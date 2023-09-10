В Хиве прошел праздник этноспорта

ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 сентября. /УЗИНФОРМ/. С 7 по 10 сентября в Хиве в Хорезмской области Узбекистана был проведен Международный фестиваль этноспорта.

Целью проведения мероприятия является популяризация национальных, народных игр, расширению международного сотрудничества в данной сфере.

В фестивале принимают участие представители ЮНЕСКО, ТЮРКСОЙ, Всемирной конфедерации этноспорта и государств – ее членов, а также около 930 этноспортсменов из 63 стран, всего около 2000 человек.

В программу фестиваля включены такие состязания, как международный турнир по борьбе на поясах, чемпионаты мира по узбекским боевым искусствам, массовой борьбе и поднятию камней, турниры по стрельбе из лука, а также соревнования по конному спорту.

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