МИД Узбекистана озвучил позицию страны по Карабахскому конфликту

ТАШКЕНТ, 11 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Министерство иностранных дел Узбекистана выпустило заявление, в котором выражается позиция страны по отношению к конфликту в Карабахе.

В нем говорится:

"Республика Узбекистан решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность дружественной Азербайджанской Республики, осуждает любое вмешательство в ее внутренние дела и не признает так называемые президентские выборы в Карабахе, состоявшиеся 9 сентября 2023 г.".

УЗИНФОРМ