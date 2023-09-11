МИД Узбекистана озвучил позицию страны по Карабахскому конфликту

МИД Узбекистана озвучил позицию страны по Карабахскому конфликту11.09.2023 15:03
ТАШКЕНТ, 11 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Министерство иностранных дел Узбекистана выпустило заявление, в котором выражается позиция страны по отношению к конфликту в Карабахе.
В нем говорится:
"Республика Узбекистан решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность дружественной Азербайджанской Республики, осуждает любое вмешательство в ее внутренние дела и не признает так называемые президентские выборы в Карабахе, состоявшиеся 9 сентября 2023 г.".
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