В Нукусе провели переговоры по демаркации границы между Узбекистаном и Туркменистаном

РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН, 12 сентября. /УЗИНФОРМ/. 9 сентября в Нукусе завершилась очередная встреча рабочих групп совместной узбекско-туркменской демаркационной комиссии по определению Государственной границы между Узбекистаном и Туркменистаном, которая проходила с 6 сентября.

В ходе обсуждения представители двух стран предметно рассмотрели вопросы подготовки к совместному заседанию межправительственной комиссии по демаркации Государственной границы между Узбекистаном и Туркменистаном.

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