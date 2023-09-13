Делегация МИД Узбекистана вернулась из Южной Кореи

НОВОСТИ В МИРЕ, 13 сентября. /УЗИНФОРМ/. 12 сентября делегация ведомств иностранных дел Узбекистана во главе с министром Бахтиером Саидовым, завершила трехдневный визит в Республику Корея.

Поездка была предпринята с целью проведения встреч и переговоров с представителями официальных и деловых кругов Южной Кореи.

В частности, были проведены встречи с премьер-министром Республики Корея Хан Дак Cу, президентом Ассамблеи и председателем Совета Глобального института зеленого роста (GGGI) Пан Ги Муном, а также делегация приняла участие в первом заседании Стратегического диалога между внешнеполитическими ведомствами Узбекистана и Южной Кореи и прошедшем в Сеуле узбекско-корейском бизнес-форуме.

Были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса, "зеленой" экономики и других.

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