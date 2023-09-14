В Душанбе проведена встреча глав ведомств иностранных дел Центральной Азии

НОВОСТИ В МИРЕ, 14 сентября. /УЗИНФОРМ/. 13 сентября руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов посетил Республику Таджикистан.

Целью поездки явилось участие в прошедшей в Душанбе встрече министров иностранных дел государств Центральной Азии, которая проводилась в преддверии Консультативной встречи глав государств Центральной Азии и саммита Международного фонда спасения Арала и была посвящена выработке проекта повестки дня и документов предстоящих встреч в верхах.

В Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и саммите Международного фонда спасения Арала также примет участие Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, который с этой целью посетит Таджикистан 14-15 сентября.

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