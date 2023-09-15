Глава Узбекистана отбыл на саммит в Душанбе

НОВОСТИ В МИРЕ, 15 сентября. /УЗИНФОРМ/. 14 сентября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с двухдневным рабочим визитом в Республику Таджикистан.

Поездка предпринята с целью участия в предстоящих в Душанбе Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и саммите Международного фонда спасения Арала, проведение ряда двусторонних встреч и переговоров с зарубежными коллегами.

По прибытии в столицу Таджикистана Шавкат Мирзиёев провел встречи с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и премьер-министром Республики Таджикистан Кохиром Расулзода, с которыми обсудил актуальные вопросы дальнейшего развития развития сотрудничества Узбекистана и Таджикистана по приоритетным направлениям.

Главными темами Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, на которой также выступил глава Узбекистана, стали обеспечение мира и безопасности в регионе для решения экономических, экологических, гуманитарных задач и выполнения Целей устойчивого развития, борьба с изменением климата и решение проблемы Аральского региона, расширение межгосударственных торгово-экономических отношений, инновации и новые технологии, расширение сотрудничества в сферах энергетики, транспорта и связи, сельского хозяйства и других.

По итогам саммита было принято Совместное заявление глав государств Центральной Азии, а также подписаны Соглашение об укреплении взаимосвязанности наземного транспорта в Центральной Азии, Душанбинское коммюнике первой встречи министров транспорта государств Центральной Азии, Соглашение между государствами Центральной Азии об общих направлениях молодежной политики, а также принято Положение о Совете национальных координаторов по делам Консультативных встреч глав государств Центральной Азии.

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