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 13.4% (9)  - Затрудняюсь с ответом
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В Душанбе обсуждены вопросы спасения Арала
16.09.2023 10:05

НОВОСТИ В МИРЕ, 16 сентября. /УЗИНФОРМ/. 15 сентября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, пребывающий с рабочим визитом в Республике Таджикистан, принял участие в прошедшем в Душанбе очередном Саммите глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала.

Форум, который был приурочен к 30-летию со дня учреждения Фонда, был организован с целью обсуждения таких актуальных вопросов развития сотрудничества стран региона, как улучшение социально-экономической и экологической обстановки в Приаралье, рациональное водопользование, охрана и оздоровление окружающей среды, адаптация к изменению климата.

В выступлении главы Узбекистана на саммите МФСА говорилось:

"Уважаемые главы делегаций!

Присоединяюсь к словам признательности в адрес Президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Шариповича Рахмона за радушный приём и прекрасную организацию нашей встречи.

Искренне поздравляю всех коллег с тридцатилетием создания Международного фонда спасения Арала. За прошедший период он показал свою востребованность как важная площадка для продвижения общих интересов в вопросах противодействия экологическим вызовам. За это время были выработаны согласованные подходы, приняты решения и реализованы совместные программы в бассейне Аральского моря.

Хотел бы также отметить плодотворные результаты председательства Таджикистана в нашем объединении. В частности, проведена большая работа для развития практического взаимодействия в рамках фонда. Расширились контакты с международными организациями и финансовыми институтами.

Особо отмечу успешное проведение мероприятий глобальной Водной конференции под сопредседательством уважаемого Эмомали Шариповича в марте этого года в штаб-квартире Организации Объединённых Наций. По итогам этого исторического мероприятия удалось привлечь внимание всего международного сообщества к жизненно важным вопросам и проблемам в сфере воды в Центральной Азии.

Уважаемые коллеги!

Международный фонд спасения Арала – это прежде всего уникальный опыт многостороннего сотрудничества стран Центральной Азии в решении одной из острейших проблем глобального масштаба.

Хочу особо отметить, что фонд стал важнейшей платформой регионального взаимодействия в водно-экологической сфере. Межгосударственная водохозяйственная комиссия и бассейновые организации «Амударья» и «Сырдарья» осуществляют системную работу по согласованию вопросов управления водными ресурсами и регулирования водозабора. Научно-информационный центр сформировал солидную аналитическую базу знаний и компетенций, открытую для всех международных партнёров. Деятельность Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию способствует расширению практического сотрудничества в природоохранной сфере.

Кроме того, фонд координирует реализацию целого ряда региональных программ и проектов, взаимодействует с международными институтами и донорскими организациями.

Роль и значимость нашей структуры ещё больше возрастают в контексте появления новых вызовов и угроз вследствие глобального изменения климата.

Особую тревогу вызывают последствия ухудшения водно-экологической обстановки в регионе из-за таяния ледников и природных катаклизмов, а также техногенных факторов, обусловленных опережающим демографическим ростом, процессами урбанизации и индустриализации.

Коллеги хорошо знают, что проблема нехватки воды в Центральной Азии приобрела острый и необратимый характер и дальше будет только усугубляться.

Эксперты считают, что в некоторых регионах Центральной Азии нагрузка на водные ресурсы увеличится к 2040 году в три раза. Экономический ущерб со временем может достигнуть 11 процентов регионального валового продукта. Уже сейчас, по данным Организации Объединённых Наций, государства региона ежегодно теряют до 2 миллиардов долларов из-за дефицита и неэффективного использования водных ресурсов.

Всё это требует выработки и реализации дальнейших согласованных шагов в рамках фонда на долгосрочную перспективу.

Уважаемые участники заседания!

Сегодня перед нами стоят важные задачи правового и институционального обеспечения эффективности многостороннего партнёрства.

В этой связи хотел бы поделиться нашими предложениями в соответствии с повесткой дня саммита.

Первое. Узбекистан выступает за дальнейшее совершенствование правовых основ и модернизацию институциональных механизмов Международного фонда спасения Арала.

В частности, предлагаем: провести инвентаризацию и пересмотреть основные документы и соглашения, включая Положение о фонде, которые были приняты ещё в 1990-е годы; совместно проанализировать действующую структуру и подготовить предложения по повышению координации и результативности работы организаций фонда; разработать «Правила и процедуры», чётко регламентирующие вопросы сотрудничества и деятельности фонда.

Важно, чтобы процесс развития и реформирования фонда проходил на основе принципа межсекторальности – комплексного подхода «вода – энергетика – продовольствие», с учётом современных экологических вызовов.

Кроме того, в основных документах объединения должны найти отражение общепризнанные международные нормы, принципы и взаимные обязательства в области управления и использования водных ресурсов трансграничных рек.

Мы также выступаем за кардинальное повышение отдачи от действующих структур фонда за счёт расширения компетенции и усиления их кадрово-технического потенциала.

Второе. Накануне нашей встречи мы проанализировали проектную деятельность в рамках фонда за прошедшие тридцать лет. Очевидно расхождение положений наших основных программных документов и заявляемых результатов с реальным прогрессом в выполнении проектов.

Думаю, все наши страны должны быть обеспокоены также ходом исполнения четвёртой Программы действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря. В основном работа осуществляется по линии национальных планов.

В этой связи предлагаю поручить Правлению фонда критически пересмотреть действующую программу, предусмотрев подготовку «дорожных карт» реализации каждого регионального проекта с определением объёмов и источников финансирования, а также согласованных графиков их выполнения.

Третье. Необходимо усилить системное взаимодействие по вопросам привлечения инвестиций, технологий и технического содействия для продвижения приоритетных региональных проектов.

В этой связи есть несколько предложений.

Во-первых, каждая из наших стран должна взять на себя обязательства по привлечению внешнего содействия в региональные проекты, определив конкретные целевые показатели.

Необходимо при координации председательствующей стороны выработать механизмы привлечения и распределения инвестиций и технического содействия.

Во-вторых, предлагаем созвать специальную региональную конференцию в целях ускорения реализации совместных проектов с привлечением зарубежных партнёров, ведущих международных институтов и донорских организаций.

Четвёртое. Считаем целесообразным поручить рабочим органам фонда с участием международных консультантов разработать долгосрочные Планы развития бассейнов Амударьи и Сырдарьи. Важно предусмотреть моделирование различных сценариев развития ситуации в бассейнах этих рек.

Уверены, что принятие подобных стратегических документов будет способствовать скоординированной политике интегрированного управления водно-энергетическими ресурсами в нашем регионе.

Пятое. Особое внимание следует уделить организации на региональном уровне работы с молодёжью в вопросах формирования культуры бережного отношения к воде и другим природным ресурсам, поддержки молодёжных инициатив и стартапов путём принятия специальной программы.

Рассчитываем на тесное подключение Регионального центра по превентивной дипломатии к рассмотрению этих вопросов.

Уважаемые участники саммита!

Отдельно хотел бы остановится на вопросах сотрудничества в предотвращении дальнейшей деградации экосистем, прежде всего в регионе Аральского моря.

Отмечу, что в настоящее время в Узбекистане осуществляется масштабная работа по улучшению экологической
и социальной ситуации в Приаралье. На основе резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций «Об объявлении Приаралья зоной экологических инноваций и технологий» реализуются План действий и Программа мер по устойчивому социально-экономическому развитию, обеспечению занятости и повышению уровня жизни населения.

В последние несколько лет на высохшем дне Аральского моря осуществлены лесопосадки на площади 1,7 миллиона гектаров. В ближайшие два года планируется создание защитных «зелёных» полос ещё на 400 тысячах гектаров. Для смягчения последствий катастрофы Арала, а также сохранения биоразнообразия в Приаралье на площади более чем 3,5 миллиона гектаров были созданы природные парки, заповедники и государственные заказники. Сегодня общая площадь охраняемых природных территорий в регионе Приаралья составляет 4,6 миллиона гектаров.

Кроме того, в Узбекистане осуществляются полномасштабные меры по повышению эффективности водопользования. За последние 7 лет водосберегающие технологии внедрены на площади более 1 миллиона гектаров, что составляет порядка четверти всех орошаемых земель в стране.

В рамках Стратегии развития Нового Узбекистана мы намерены разработать Национальную программу водосбережения.

Мы могли бы усилить наше сотрудничество в сфере водосбережения, определив его в качестве одного из приоритетов деятельности фонда.

В рамках запланированного на следующий год Международного климатического форума в Самарканде намерены организовать выставку современных водосберегающих технологий ведущих мировых компаний.

В целях комплексного рассмотрения всех этих вопросов предлагаем учредить Региональную платформу регулярных встреч министров водных ресурсов, энергетики, экологии и экономики наших стран.

Уважаемые главы делегаций!

Хочу также поделиться своим видением относительно строительства канала «Куштепа».

По сути, в нашем регионе появился новый участник процесса водопользования, который не связан с нашими странами какими-либо обязательствами.

Вы хорошо знаете, что афганская сторона ведёт активное строительство канала. Его ввод может кардинально изменить водный режим и баланс в Центральной Азии.

Считаем необходимым сформировать совместную рабочую группу по изучению всех аспектов строительства канала «Куштепа» и его влияния на водный режим Амударьи с привлечением исследовательских институтов наших стран.

Предлагаем рассмотреть вопрос вовлечения представителей Афганистана в региональный диалог по совместному использованию водных ресурсов.

Уважаемые коллеги!

В завершение хотел бы поздравить Президента Республики Казахстан, уважаемого Касым-Жомарта Кемелевича Токаева с принятием председательства в Международном фонде спасения Арала.

Убеждён, что реализация выдвинутых инициатив и принимаемых документов повысит эффективность и расширит взаимовыгодное сотрудничество в рамках фонда на благо наших народов
и процветания всего региона Центральной Азии.

Благодарю за внимание."

По итогам мероприятия главы государств-учредителей МФСА подписали следующие документы:

- Душанбинское заявление глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала;

- Решение Совета глав государств-учредителей МФСА об итогах председательства Республики Таджикистан в Международном фонде спасения Арала;

- Решение Совета глав государств-учредителей МФСА об избрании Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева Президентом Международного фонда спасения Арала на 2024-2026 годы;

- Решение Совета глав государств-учредителей МФСА о деятельности по совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой базы Международного фонда спасения Арала.

Председательство в МФСА на 2024-2026 годы было передано Республике Казахстан.

УЗИНФОРМ

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