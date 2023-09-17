Глава Узбекистана отправился в Нью-Йорк

НОВОСТИ В МИРЕ, 17 сентября. /УЗИНФОРМ/. 16 сентября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки.

Целью поездки является участие в предстоящих в Нью-Йорке мероприятиях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, а также проведение ряда встреч и переговоров с зарубежными коллегами, представителями официальных и деловых кругов США.

19 сентября глава Узбекистана выступит с докладом на общих дебатах пленарной сессии ГА ООН и представит свое видение по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки.

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