



Погода в Узбекистане на 19 сентября



ТАШКЕНТ, 18 сентября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 19 сентября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, во второй половине дня местами возможен небольшой дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с, возможно усиление до 12-15 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 15-17°, днем 26-28°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 13-18°, днем 20-25°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 14-19°, днем 25-30°.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 14-19°, днем 27-32°.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 13-18°, днем 25-30°.

в горных районах Республики:

Небольшая, местами переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 17-22°.

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