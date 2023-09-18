В Вашингтоне проведен узбекско-американский бизнес-форум

НОВОСТИ В МИРЕ, 18 сентября. /УЗИНФОРМ/. В минувшую пятницу в преддверии визита в Соединенные Штаты Америки Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева представители правительственных и деловых кругов Узбекистана и США приняли участие в прошедшем в Вашингтоне узбекско-американском бизнес-форуме.

Мероприятие было организовано с целью обсуждения практических аспектов развития сотрудничества в сферах торговли и экономики, бизнеса и инвестиций, ИКТ, машиностроения, сельского хозяйства, легкой промышленности, транспорта и связи, банков и финансов, фармацевтики, электроники, химической и энергетической отраслях и других.

На бизнес-форуме были подробно представлены возможности инвестиционного климата Узбекистана, прошли встречи в форматах «G2B» и «В2В».

По итогам мероприятия были подписаны 12 документов в сферах энергетики, машиностроения, ИКТ, сельского хозяйства, финансово-технического и научно-технического сотрудничества, производства медицинской и фармацевтической продукции.

УЗИНФОРМ