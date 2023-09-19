



Погода в Узбекистане на 20 сентября



ТАШКЕНТ, 19 сентября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 20 сентября, погода по прогнозам синоптиков: 19-22 сентября по предгорным и горным районам Ташкентской области и областей Ферганской долины возможны селе-паводковые явления. в Ташкенте : Переменная облачность, ночью и утром временами дождь. Днем без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 23-25°.ф в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 23-28°.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 23-28°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, ночью и утром местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 23-28°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 26-31°.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 20-25°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами дождь, в отдельных районах Ташкентской области и областей Ферганской долины возможен сильный, местами гроза. Возможны селе-паводковые явления. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 15-20°.

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