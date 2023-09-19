В Нью-Йорке обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Узбекистана и Евросоюза

НОВОСТИ В МИРЕ, 19 сентября. /УЗИНФОРМ/. 18 сентября пребывающий с рабочим визитом в Нью-Йорке в рамках участия в работе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Встреча была организована с целью обсуждения приоритетных вопросов развития сотрудничества Узбекистана со странами Европейского Союза в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, транспорта и связи и других.

УЗИНФОРМ