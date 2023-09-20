Глава Узбекистана провел в Нью-Йорке ряд деловых встреч

НОВОСТИ В МИРЕ, 20 сентября. /УЗИНФОРМ/. 18-19 сентября пребывающий с визитом в Нью-Йорке в рамках участия в работе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел ряд встреч с представителями деловых кругов США.

В частности, состоялись встречи с председателем Американо-узбекской торговой палаты Кэролин Лэмм, президентом и главным исполнительным директором компании GE HealthCare в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Робом Уолтоном, управляющим директором ведущей инвестиционной компании Oppenheimer Джоном Тонелли, вице-президентом компании Cerberus Брайаном Хуком, вице-президентом компании CNH Стивом Надерни, главой компании Cintana Дугласом Беккером, председателем правления, президентом и главным исполнительным директором компании Air Products Сейфи Гасеми.

В ходе проведенных встреч и переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в сферах торговли и экономики, инвестиций, промышленности, текстильной индустрии, здравоохранения, производства строительных материалов, инфраструктуры, ТЭК и энергетики, транспорта и коммуникаций, добычи полезных ископаемых, производства сельскохозяйственных машин, пищевой промышленности, подготовки квалифицированных кадров по таким направлениям, как здравоохранение, инжиниринг, архитектура и дизайн и других.

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