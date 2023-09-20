



В Нью-Йорке прошел саммит "Центральная Азия-США"



НОВОСТИ В МИРЕ, 20 сентября. /УЗИНФОРМ/. 19 сентября в рамках визита в Нью-Йорк Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в саммите глав государств Центральной Азии и США ("С5+1"). В рамках встречи на высшем уровне были рассмотрены вопросы углубления сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, "зеленой" экономики и возобновляемых источников энергии, транспорта и связи, обеспечения прав человека и гендерного равенства и других. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи