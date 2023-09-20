Глава Узбекистана выступил с речью на 78-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке

НОВОСТИ В МИРЕ, 20 сентября. /УЗИНФОРМ/. 19 сентября пребывающий с рабочим визитом в Нью-Йорке Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с речью на заседании 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

В выступлении главы Узбекистана говорилось:

"Уважаемый господин председатель!

Уважаемый господин Генеральный секретарь!

Главы делегаций!

Дамы и господа!

Сегодняшняя сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций проходит в условиях фундаментальных изменений в системе международных отношений.

Наблюдается кризис доверия, усиливаются проблемы в деятельности институтов глобальной безопасности и отход от норм международного права. Всё это вызывает растущую напряженность в мире.

Из-за геополитических противоречий возникают новые препятствия на пути свободного обмена в сфере торговли, инвестиций и инноваций. Заметно подорван диалог даже по вопросам, касающимся судьбы всего человечества, таким как изменение климата, борьба с голодом и неравенством.

В такой сложной ситуации как никогда необходимо сохранение духа согласия и практического сотрудничества, сплочение стран на основе того, что общие интересы выше существующих противоречий.

В прошлом году мы выдвинули Самаркандскую инициативу солидарности во имя общей безопасности и процветания. Наша главная цель – глубокое осознание ответственности за настоящее и будущее наших стран и народов, вовлечение в глобальный диалог всех сторон, готовых к открытому и конструктивному сотрудничеству.

Уверен, что проведение в следующем году по инициативе Генерального секретаря ООН Саммита будущего послужит решению актуальных проблем международного и регионального развития, дальнейшему повышению влияния и авторитета нашей Организации.

Уважаемые участники заседания!

Мы решительно продолжим политику строительства Нового Узбекистана как правового, светского, демократического и социального государства.

На основе идеи «Во имя чести и достоинства человека» наша страна уверенно идет по пути коренных реформ, нацеленных на укрепление принципов демократии и справедливости.

В апреле текущего года впервые в истории Узбекистана был проведен всенародный референдум по обновленной Конституции, определившей приоритеты национального развития. Более 90 процентов проголосовавших на референдуме поддержали эту поистине народную Конституцию, что обеспечило необратимый характер наших реформ.

В нашем Основном законе мы подтвердили приверженность принципам прав человека, свободы слова и совести, равенства всех граждан независимо от их национальности, языка и религии.

На этой правовой основе была принята Стратегия развития «Узбекистан – 2030». Эта стратегия созвучна Целям устойчивого развития Организации Объединенных Наций, и мы неукоснительно выполняем все наши обязательства.

Уважаемые дамы и господа!

В результате проводимых последовательных реформ экономика Узбекистана, несмотря на глобальные вызовы, демонстрирует стабильные темпы роста. За последние шесть лет объем валового внутреннего продукта увеличился более чем в полтора раза. Наша главная цель – к 2030 году удвоить этот показатель.

Еще одна приоритетная для нас задача на пути либерализации нашей экономики – стать в ближайшем будущем полноправным членом Всемирной торговой организации.

Благодаря политике, направленной на повышение уровня жизни населения, с 2017 года уровень бедности в стране снизился вдвое. К 2030 году планируем уменьшить его до 7 процентов.

Мы приняли решение в несколько раз увеличить обеспеченность населения питьевой водой, а также охват здравоохранением, образованием и другими социальными услугами.

Поддерживаем инициативу Генерального секретаря Организации Объединенных Наций «Глобальный акселератор создания рабочих мест и социальной защиты». В её рамках для обмена опытом предлагаю провести в нашей стране в 2024 году под эгидой Организации Объединенных Наций Всемирную конференцию «Социальная защита: путь к устойчивому развитию».

Уважаемые участники саммита!

За последние годы мы добились значительных результатов в защите прав человека в Узбекистане. В нашей стране полностью отменен принудительный и детский труд.

На протяжении прошлого столетия миллионы людей в Узбекистане были вынуждены собирать хлопок. Ежегодно с сентября по декабрь основная часть населения – учителя и врачи, бизнесмены, рабочие и служащие, а также, к большому сожалению, учащиеся и студенты привлекались к сбору хлопка. В результате узбекскому хлопку был объявлен бойкот, а страна на долгие годы попала в «черные списки».

Благодаря нашей твердой воле все это осталось в прошлом. Наш народ полностью освободился от хлопкового рабства.

В новой Конституции страны гарантирован запрет на принудительный труд и за него установлена ​​уголовная ответственность.

Считаю, что необходимо усилить борьбу с принудительным и детским трудом в глобальных масштабах. Как показывает наш опыт, этому можно положить конец.

Дамы и господа!

Развитие человеческого капитала и воспитание креативного молодого поколения – одна из стратегических задач, которую поставил перед собой Узбекистан.

Мы убедились в том, что доступное и качественное образование для всех является наиболее эффективным фактором искоренения бедности, повышения благосостояния населения и достижения устойчивого экономического роста.

В этом плане в нашей стране за последние годы накоплен большой опыт – осуществляется коренная трансформация системы образования. За последние шесть лет охват дошкольным образованием увеличился с 21 процента до 70 процентов, а высшим образованием – с 9 процентов до 38 процентов. К 2030 году будут созданы возможности для того, чтобы каждый ребенок посещал детский сад, а каждый второй выпускник школы учился в вузе.

Уважаемые главы делегаций!

В последние годы Центральная Азия идет по пути укрепления добрососедства, стабильности, сотрудничества и развития.

Благодаря нашим совместным усилиям Узбекистану и всем соседним странам удалось решить многие проблемы, связанные с государственными границами, транспортными коридорами и водопользованием.

Взаимная торговля между странами региона выросла в два с половиной раза, а количество совместных предприятий увеличилось в пять раз.

Наш регион становится центром экономического развития, транспортно-коммуникационным мостом, соединяющим Восток и Запад, Север и Юг. И интерес к нему все возрастает.

Открытость Центральной Азии всему миру становится важнейшим условием, обеспечивающим безопасность и устойчивое развитие региона.

Можно с уверенностью сказать, что наши народы объединяет осознание региональной идентичности, и это чувство все больше укрепляется. У нас не только одно прошлое, но и общее будущее, совпадающие жизненно важные интересы. У нас нет другого выбора, кроме как расширять региональное сотрудничество!

Уверен, что при поддержке международного сообщества Центральная Азия продолжит идти по пути консолидации. Превращение Центральной Азии в мирный и процветающий регион будет оставаться приоритетной целью внешней политики Узбекистана.

Уважаемые участники заседания!

Для Центральной Азии, где почти половина населения – молодежь, вопросы, касающиеся молодого поколения и реализации его потенциала, имеют особенно важное значение. В целях усиления сотрудничества в этой сфере государства региона недавно подписали Соглашение об общих направлениях молодежной политики.

В то же время мы заинтересованы в установлении эффективного сотрудничества в этой сфере с Организацией Объединенных Наций и ее специализированными структурами, а также в изучении передового опыта других регионов мира.

В связи с этим предлагаю создать при Организации Объединенных Наций Рабочую группу по содействию развитию молодежи Центральной Азии. В ее рамках целесообразно разработать программу «Молодежная повестка Центральной Азии – 2030».

Уважаемые главы делегаций!

Актуальным вопросом сегодня является активное участие женщин в управлении делами общества и государства. Благородная цель, лежащая в основе нашей национальной политики в этой области, – обеспечение прочности семьи, правовой защиты и благополучия женщин.

Мы также проводим системную работу по достижению гендерного равенства. В частности, 49 процентов студентов, поступивших в вузы в прошлом году, составляли девушки. Доля женщин в сфере государственного управления впервые достигла 35 процентов. Принят отдельный закон о защите от насилия в отношении женщин и несовершеннолетних.

Мы заинтересованы в дальнейшем расширении сотрудничества со структурой «ООН – Женщины». В качестве совместной инициативы предлагаем провести в следующем году в Узбекистане Азиатский форум женщин для обсуждения вопросов реализации их созидательного потенциала и обмена опытом в этой сфере.

Уважаемые дамы и господа!

Сегодня в мире наблюдается острая экологическая ситуация. Усиливается тройной планетарный кризис, вызванный изменением климата, утратой биоразнообразия и загрязнением окружающей среды.

В таких сложных условиях Центральная Азия, продолжающая борьбу с трагедией Аральского моря, становится одним из наиболее уязвимых перед изменением климата регионов.

Узбекистан по мере своих возможностей продолжает направлять усилия на ликвидацию последствий Аральской трагедии, которая является глобальной проблемой. В последние годы на высохшем дне Аральского моря, на площади 1,7 миллиона гектаров созданы зеленые зоны с засухоустойчивыми растениями. Для продолжения работы в этом направлении очень важна поддержка международного сообщества.

За последние тридцать лет температура воздуха в нашем регионе повысилась на полтора градуса. Это вдвое превышает среднемировые показатели потепления. В результате исчезло около трети общей площади ледников. Если такая тенденция сохранится, то в ближайшие двадцать лет сток двух крупных рек региона –Амударьи и Сырдарьи – может уменьшиться на 15 процентов. Ожидается, что обеспеченность водой на душу населения снизится на 25 процентов, а урожайность сельскохозяйственных культур – на 40 процентов.

Если не принять своевременные эффективные меры, последствия этих проблем нанесут серьезный ущерб социально-экономической стабильности региона.

Учитывая эту ситуацию, мы поддерживаем учреждение должности Специального представителя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по водным ресурсам. Выступаем за привлечение и внедрение самых передовых технологий в процессе создания Платформы водосберегающих технологий в Центральной Азии, используя механизм «Организация Объединенных Наций – водные ресурсы».

Налаживаем системное сотрудничество в рамках принятой в регионе Программы «зеленого» развития. Такое партнерство отвечает нашим общим интересам и направлено на предотвращение угроз, вызванных изменением климата. В связи с этим считаю целесообразным учредить «Центральноазиатский климатический диалог».

Выступаем с инициативой принятия резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций «Центральная Азия перед лицом глобальных климатических угроз: солидарность во имя общего процветания». Ее основные положения предлагаем обсудить на международном климатическом форуме, который пройдет в Самарканде в следующем году.

Наряду с этим хочу подчеркнуть, что стратегической задачей для нас остается адаптация основных отраслей экономики Узбекистана к изменению климата, достижение углеродной нейтральности и резкое увеличение доли «зеленой» энергетики.

Уважаемые участники заседания!

Нам необходимо активизировать совместные усилия по предотвращению распространения экстремизма и радикализации молодежи.

В марте прошлого года в Ташкенте был принят Совместный план действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии.

В рамках нашей Национальной стратегии по противодействию экстремизму и терроризму мы уделяем особое внимание возвращению к нормальной жизни и реинтеграции в общество лиц, ранее находившихся под влиянием экстремистских идей.

Накопив в этом отношении опыт, мы провели пять гуманитарных миссий «Мехр». В их рамках вернули в страну более 530 граждан, прежде всего женщин и детей, из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке и в Афганистане. Всем им была оказана медицинская помощь, психологическая, социальная и иная поддержка.

В июне этого года здесь, в штаб-квартире Организации Объединенных Наций, международная общественность из первых уст услышала истории репатриантов, которые, вернувшись в нашу страну, начали новую жизнь.

Для продолжения этой деятельности нами предприняты практические шаги по созданию под эгидой Контртеррористического управления ООН Регионального экспертного совета по системной работе с репатриантами из зон боевых действий.

Государства-члены Организации Объединенных Наций должны действовать еще сплоченнее в борьбе с такими общими угрозами, как международный терроризм.

Хотел бы подчеркнуть еще один важный момент. Мы считаем, что нельзя допускать случаев религиозной нетерпимости и исламофобии, которые в последнее время наблюдаются в некоторых странах.

В целях продвижения в мире идей межрелигиозной толерантности и согласия предлагаем создать в Узбекистане под эгидой ЮНЕСКО Международный центр межрелигиозного диалога и толерантности.

Мы по праву гордимся тем, что наша страна является родиной таких великих учёных и мыслителей, как Аль-Хорезми, Беруни, Имам Бухари, Мирзо Улугбек, Алишер Навои, которые внесли бесценный вклад в развитие мировой науки и культуры, показали, что ислам – это религия мира, знаний и просвещения.

В целях изучения богатого наследия этих великих личностей и глубокого раскрытия гуманистической сути ислама мы выдвигаем инициативу проведения в 2024 году в Узбекистане международной конференции на тему «Ислам – религия мира и добра».

Уважаемые участники сессии!

Международная безопасность напрямую связана с процессами в Афганистане. В этой стране сложилась новая ситуация, которая требует особых подходов к решению афганского вопроса.

Будет большой ошибкой снова оставить Афганистан один на один с его проблемами. Игнорирование, изоляция и введение санкций усугубляют положение простого афганского народа.

Мы считаем, что гуманитарная помощь афганскому народу не должна ослабевать. Призываем к разработке соответствующих механизмов для направления замороженных международных активов Афганистана на решение острых социальных проблем в этой стране.

Нам нужен мирный и стабильный Афганистан, который участвует в процессах регионального сотрудничества и открыт для взаимовыгодного партнерства со своими соседями и другими странами.

Выступая сегодня с этой высокой трибуны, я призываю мировое сообщество объединиться в решении проблемы Афганистана. В этой связи считаю принципиально важным под руководством Организации Объединенных Наций выработать согласованную и конструктивную позицию по Афганистану.

Уважаемый председатель!

Уважаемые участники конференции!

В этот переломный исторический момент нам всем следует задуматься о том, какую планету мы оставим будущим поколениям.

Только общими стремлениями и совместными усилиями можно достичь прочного мира и процветания. Больше, чем когда-либо, нам нужны взаимное доверие, солидарность и сотрудничество.

В завершение своего выступления хочу вновь подтвердить готовность Узбекистана к углублению широкого и долгосрочного партнерства с институтами Организации Объединенных Наций и всеми государствами.

Благодарю за внимание. "

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