Глава Узбекистана завершил визит в США

НОВОСТИ В МИРЕ, 21 сентября. /УЗИНФОРМ/. 20 сентября Президент Узбекистана завершил визит в Нью-Йорк, который был предпринят с целью участия в работе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и саммите глав государств Центральной Азии и США (С5+1).

Также в рамках визита глава Узбекистана провел ряд встреч с представителями деловых и правительственных кругов США, главами зарубежных государств и международных организаций и структур.

Так, в заключительный день визита состоялись встречи с Президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом, Президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем, Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, исполняющим обязанности премьер-министра Исламской Республики Пакистан Анваром уль-Хаком Какаром, директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой, генеральным директором Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалой, президентом Группы Всемирного банка Аджаем Бангой, главой Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино, председателем компании «Boston Consulting Group» Ричем Лессером и главой Центральноазиатского и Каспийского региона компании Рза Нуриевым, председателем крупнейшей американской финансовой корпорации «Citigroup» Джоном Дуганом.

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