Делегация Узбекистана посетила Беларусь

НОВОСТИ В МИРЕ, 22 сентября. /УЗИНФОРМ/. Делегация Узбекистана принимает участие в заседании Международной ассоциации академий наук, которое проходит 20 – 22 сентября в Минске в Национальной академии наук Беларуси и посвящено 30-летию Ассоциации.



В заседании принимают участие около 100 гостей, среди которых представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также Вьетнама, Китая, Монголии, руководители ведущих научных центров, а также делегация Исполнительного комитета СНГ во главе с директором департамента гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Алексеем Сазоновым.

На заседании было отмечено, что в Содружестве Независимых Государств высоко оценивается роль Международной ассоциации академий наук в углублении интеграционных процессов в сфере науки государств – участников СНГ, совершенствовании ее договорно-правовой базы, укреплении международной научной кооперации. 30-летняя деятельность МААН и соответствующая государственная поддержка позволили сберечь научный потенциал, укрепить взаимодействие академий наук, упрочить традиционные связи ученых.



В ходе пленарного заседания Совета Ассоциации прозвучал ряд докладов руководителей делегаций, которые представили свои результаты и внесли предложения по развитию. Ученые обменялись информацией как об успехах, так и о нерешенных задачах и проблемах, наметили пути взаимодействия на длительную перспективу.



Участники заседания обсудили новейшие вызовы – цифровизацию, искусственный интеллект, создание умных систем, микроэлектронику, биотехнологии, рассмотрели вопросы изменения климата.



Кроме того, были рассмотрены основные результаты деятельности МААН, научных советов, принято решение о создании двух новых научных советов – по перспективным направлениям атомной энергетики и энергетической безопасности и по развитию образования.

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