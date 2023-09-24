Глава МИД Узбекистана провел в Нью-Йорке ряд встреч

НОВОСТИ В МИРЕ, 24 сентября. /УЗИНФОРМ/. 21-22 сентября пребывающий с визитом в Нью-Йорке в рамках работы 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций министр иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов принял участие в ряде мероприятий и провел двусторонние встречи с зарубежными коллегами и представителями международных структур.

В частности, состоялись встречи с министром иностранных дел Кипра Константиносом Комбосом, министром иностранных дел Израиля Эли Коэном, министром иностранных дел Грузии Илией Дарчиашвили, главой МИД Польши Збигневом Рау, Высоким представителем Альянса цивилизаций ООН Мигелем Моратиносом, Генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества Хусравом Нозири, Генеральным секретарем Совета сотрудничества стран арабских государств Залива Джасемом Мохамедом аль-Будайви.

Также глава внешнеполитического ведомства Узбекистана принял участие в прошедших в Нью-Йорке неформальном заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств, министерской встрече по подготовке к Саммиту будущего, неформальной министерской встрече Организации экономического сотрудничества, неформальной министерской встрече Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

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