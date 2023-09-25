В Ташкент прибыл новый посол Венгрии

В Ташкент прибыл новый посол Венгрии25.09.2023 12:31
ТАШКЕНТ, 25 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с прибывшим в Ташкент для вступления в должность вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Венгрии Йожефом Рожем.
В ходе встречи посол вручил министру копии своих верительных грамот, после чего стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по всему спектру приоритетных направлений.
С сентября 2021 года до июля текущего посольство Венгрии в Узбекистане возглавлял Дьюла Ковач.
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