В Ташкент прибыл новый посол Венгрии

ТАШКЕНТ, 25 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с прибывшим в Ташкент для вступления в должность вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Венгрии Йожефом Рожем.

В ходе встречи посол вручил министру копии своих верительных грамот, после чего стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по всему спектру приоритетных направлений.

С сентября 2021 года до июля текущего посольство Венгрии в Узбекистане возглавлял Дьюла Ковач.

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