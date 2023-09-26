



Ташкент посетила делегация компании FAW



ТАШКЕНТ, 26 сентября. /УЗИНФОРМ/. 25 сентября Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана посетила делегация во главе с председателем совета директоров и секретарем партийного комитета автомобилестроительной компании FAW Jiefang Automobile (Китайская Народная Республика) Ху Ханьцзе. В ходе переговоров были рассмотрены вопросы запуска в Узбекистане производства грузового транспорта на альтернативной энергии. В частности, были обсуждены проекты по производству мини-грузовых и средне-грузовых автомобилей в Андижанской области китайской компанией China FAW Group Co. Ltd совместно с узбекскими компаниями UzAuto Trailer и Vodiy Universal Majmua. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи