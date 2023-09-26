Ташкент посетила делегация компании FAW

Ташкент посетила делегация компании FAW26.09.2023 09:51
ТАШКЕНТ, 26 сентября. /УЗИНФОРМ/. 25 сентября Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана посетила делегация во главе с председателем совета директоров и секретарем партийного комитета автомобилестроительной компании FAW Jiefang Automobile (Китайская Народная Республика) Ху Ханьцзе.
В ходе переговоров были рассмотрены вопросы запуска в Узбекистане производства грузового транспорта на альтернативной энергии.
В частности, были обсуждены проекты по производству мини-грузовых и средне-грузовых автомобилей в Андижанской области китайской компанией China FAW Group Co. Ltd совместно с узбекскими компаниями UzAuto Trailer и Vodiy Universal Majmua.
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