



Ташкент посетила парламентская делегация Кыргызстана



ТАШКЕНТ, 27 сентября. /УЗИНФОРМ/. 26 сентября прибывшая с рабочим визитом в Ташкент делегация Жогорку Кенеша Кыргызстана во главе с Торагом Нурланбеком Шакиевым была принята Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. В ходе аудиенции глава государств и его гость рассмотрели актуальные вопросы развития сотрудничества двух стран, прежде всего, по линии парламента, а также сферах экономики и торговли, транспорта и грузоперевозок, бизнеса, инвестиций, науки, образования и культуры. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи