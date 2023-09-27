Ташкент посетила парламентская делегация Кыргызстана

Ташкент посетила парламентская делегация Кыргызстана27.09.2023 09:28
ТАШКЕНТ, 27 сентября. /УЗИНФОРМ/. 26 сентября прибывшая с рабочим визитом в Ташкент делегация Жогорку Кенеша Кыргызстана во главе с Торагом Нурланбеком Шакиевым была принята Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
В ходе аудиенции глава государств и его гость рассмотрели актуальные вопросы развития сотрудничества двух стран, прежде всего, по линии парламента, а также сферах экономики и торговли, транспорта и грузоперевозок, бизнеса, инвестиций, науки, образования и культуры.
УЗИНФОРМ