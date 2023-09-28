Делегация МИД Узбекистана вернулась из Турции

НОВОСТИ В МИРЕ, 28 сентября. /УЗИНФОРМ/. 27 сентября делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана во главе с министром иностранных дел Бахтиером Саидовым завершила двухдневный визит в Турцию.

Поездка была организована с целью проведения встреч и переговоров с представителями официальных и деловых кругов Турции, а также участия в ряде двусторонних мероприятий.

В частности, было проведено очередное заседание узбекско-турецкой группы стратегического планирования под председательством руководителей внешнеполитических ведомств Узбекистана Бахтиера Саидова и Турции Хакана Фидана, по итогам которого были подписаны План сотрудничества между министерствами иностранных дел Узбекистана и Турции на 2024-2025 годы и Меморандум о взаимопонимании между Дипломатической академией Университета мировой экономики и дипломатии и Дипломатической академией МИД Турции. Также при содействии Министерства культуры и туризма Турции был организован круглый стол на тему «Перекресток цивилизаций: Новый Узбекистан» с участием ряда турецких туристических компаний.

Кроме того, состоялись встречи с вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом, спикером Великого Национального Собрания Турции Нуманом Куртулмушом, президентом Турецкого агентства сотрудничества и координации Серканом Каяларом и ректором Университета Анкары Недждетом Унуваром, а также ряда крупнейших компаний Турции.

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