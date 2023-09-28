



Глава Узбекистана отбыл в ФРГ



ТАШКЕНТ, 28 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с трехдневным рабочим визитом в Федеративную Республику Германия. Целью поездки, предпринятой по приглашению федерального канцлера Германии Олафа Шольца, является проведение двусторонних переговоров с федеральным канцлером Олафом Шольцем и Федеральным Президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, а также встреч глав государств Центральной Азии и Германии, участие в деловых мероприятиях, организуемых Восточным комитетом немецкой экономики. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи