



Погода в Узбекистане на 30 сентября



ТАШКЕНТ, 29 сентября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 30 сентября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, ночью и утром возможен небольшой дождь. Ветер восточный 3-8 м/с, возможно усиление до 10-12 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 23-25°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 8-13°, днем 20-25°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 10-15°, днем 23-28°.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 12-17°, днем 21-26°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, в первой половине дня местами возможен небольшой дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 12-17°, днем 21-26°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, в первой половине дня местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами возможен дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 13-18°.

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