Делегация Узбекистана посетила Катар

НОВОСТИ В МИРЕ, 29 сентября. /УЗИНФОРМ/. Делегация Узбекистана во главе с министром инвестиций, промышленности и торговли Лазизом Кудратовым пребывает с визитом в Государстве Катар.

В рамках пребывания в Дохе делегация провела встречи с министром инвестиций и промышленности Катара Мухаммадом аль-Тани, руководителями компаний Hassad Food, Nebras Power, FITCO Detergent, Alazizya Chemicals Factory, Qatar National Cement, Power International Holding и других, а также Фонда Education Above All Foundation, в ходе которых были обсуждены вопросы развития межгосударственного партнерства в сферах торговли и экономики, инвестиций, промышленности, сельского хозяйства, производства продуктов питания, «зеленой» энергетики, инфраструктурного развития, реализации проектов по производству бытовой химии, строительных материалов, финансово-технического сотрудничества.

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