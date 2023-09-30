Подведены итоги визита главы Узбекистана в Германию

НОВОСТИ В МИРЕ, 30 сентября. /УЗИНФОРМ/. 30 сентября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев завершил визит в Федеративную Республику Германия, предпринятый по приглашению федерального канцлера Германии Олафа Шольца.

Программа визита главы Узбекистана включала проведение двусторонних переговоров с федеральным канцлером Олафом Шольцем и Федеральным Президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, участие во встрече лидеров стран Центральной Азии с Федеральным Президентом Германии, первом саммите «Центральная Азия – Германия» и работе Экономического форума, организованного под эгидой Восточного комитета немецкой экономики.

В ходе переговоров с руководством Германии были обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и ФРГ, как на двусторонней основе, так и во взаимодействии с другими странами ЦА, в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инноваций и технологий, «зеленой» экономики, альтернативной энергетики, транспорта и логистики и других.

Повестка дня встречи лидеров стран Центральной Азии с Федеральным Президентом Германии включала вопросы укрепления конструктивного политического диалога, обеспечения региональной безопасности и устойчивого развития, расширения торгово-экономического, транспортно-коммуникационного и культурно-гуманитарного сотрудничества на долгосрочную перспективу.

На первом саммите лидеров стран Центральной Азии и Германии под председательством Федерального Канцлера Федеративной Республики Германия Олафа Шольца были рассмотрены перспективы расширения торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, развития «зеленой» энергетики и адаптации к изменениям климата, вопросы охраны природных ресурсов и окружающей среды, а также совместные усилия в области обеспечения стабильного и устойчивого регионального развития.

Также в рамках пребывания в Берлине глава Узбекистана наряду с другими главами стран ЦА принял участие во встрече с лидерами германского бизнеса в ходе Экономического форума, организованногопод эгидой Восточного комитета немецкой экономики. В работе форума приняли участие руководители ведущих немецких компаний и банков, таких как CLAAS, Siemens Energy, Knauf, Linde, Papenburg, BayWa, WILO, IPEX-Bank, Commerzbank, AKA, Mangold Consulting, Deutsche Bahn, DB E.C.O., Euler Hermes, Ernst Klett, SMS Group, Deutsche Bank, Evonik Industries, John Deere, BASF, Airbus и других.

Были отмечены перспективы инвестиционного, инновационного и технологического сотрудничества, реализации проектов кооперации в высокотехнологичных отраслях, а также в области «зеленой» энергетики, глубокой переработки сырьевых ресурсов, логистики и транспорта, подготовки кадров.

УЗИНФОРМ