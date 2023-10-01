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 23.9% (16)  - Более отрицательно, чем положительно
 16.4% (11)  - Отрицательно
 13.4% (9)  - Затрудняюсь с ответом
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Глава Узбекистана поздравил педагогов
01.10.2023 10:38

ТАШКЕНТ, 1 октября. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к работникам сферы образования страны с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня Дня учителей и наставников.

В обращении говорится:

"Уважаемые учителя и наставники!

От всего сердца поздравляю вас, всех работников и ветеранов сферы образования и воспитания с общенародным праздником – Днем учителей и наставников.

Сегодня мы в Узбекистане строим социальное государство, в котором каждый человек независимо от национальности, языка и вероисповедания может реализовать свои таланты и способности, знания и опыт. С этой целью мы мобилизуем все силы и возможности для гармоничного, интеллектуального и физического развития нашей молодежи, получения ею качественного образования, обретения достойного места в жизни.

Нас всех, конечно, радует, что на недавно состоявшейся 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций получили признание проводимые в нашей стране реформы в сфере образования  как созвучные Целям устойчивого развития ООН.

В этом году в обновленной Конституции страны впервые  закреплен статус учителя, развитие системы образования включено в число главных задач государства. С повышением роли и влияния учителя в жизни общества, естественно, растет значимость образования и воспитания, науки и культуры. Ведь авторитет учителя – это авторитет нации, всего народа.

В последние годы благодаря нашим совместным усилиям в стране строится множество новых детских садов, школ и высших учебных заведений. Укрепляются материально-техническая база, кадровый потенциал образовательно-воспитательных и научных учреждений. Создаются учебники и учебные пособия нового поколения.

Достойная оценка и стимулирование нелегкого труда работников сферы постоянно находятся в центре нашего внимания. За последние семь лет уровень охвата дошкольным образованием повысился с 27 процентов до 72 процентов, высшим образованием – с 9 до 42 процентов, количество высших образовательных учреждений выросло с 77 до 212, что, безусловно, можно отнести к нашим самым важным достижениям.

На основе принятых программ в сфере образования и воспитания в последнее время создано дополнительно 700 тысяч ученических мест за счет строительства 261 новой средней школы и расширения 2,5 тысячи действующих.

В текущем году в школах приступили к работе 500  приглашенных из-за рубежа  специалистов по иностранным языкам. В будущем мы увеличим их численность в 3 раза. Наряду с этим в 10-11 классах будет налажено углубленное изучение ряда предметов по выбору учащихся.

С целью поддержки работников сферы образования их средняя заработная плата будет увеличена в 2 раза. 1000 воспитателей и учителей будут направлены на повышение квалификации и стажировку в зарубежные страны. Также будет усовершенствована система приема учителей на работу, повышения их квалификации и присвоения категорий. Мы и впредь будем придавать приоритетное значение воспитанию наших детей в духе национальной гордости, любви к Родине, уважения общечеловеческих ценностей.

Дорогие друзья!

Сегодня в нашей стране поддержка и развитие школьного образования превращаются в общенациональное движение. В частности, десятки предпринимателей – таких как Абдукарим Саксонов из Навоийской области, Куёш Хакбердиев и Ильхом Рустамов из Самаркандской области, Ойбек Намозов из Бухарской области, Нурбек Эргашев из Кашкадарьинской области – в своих регионах построили новые школы, капитально отремонтировали другие образовательные учреждения и оснастили их соответствующим оборудованием, а наш уважаемый ветеран, поэт Барот Исроилов из Ахангаранского района создал в своем дворе современную библиотеку с 10 тысячами книг из собственного фонда и подарил ее сельским школьникам. Все это, конечно, заслуживает глубокого уважения.

В лице этих замечательных людей, круг которых с каждым годом расширяется, мы видим достойных продолжателей благих дел наших предков-джадидов, воплощающих в жизнь их заветные мечты и устремления, способствующих созданию прочного фудамента Третьего Ренессанса в стране.

Пользуясь возможностью, выражаю всем им самую искреннюю признательность.

Уважаемые соотечественники!

В Стратегии нашего развития «Узбекистан – 2030» мы вместе с вами определили также новые цели и планы по дальнейшему развитию системы образования.

Осуществление этих приоритетных задач, воспитание нового поколения, способного взять на себя ответственность за судьбу и будущее Родины, требуют от всех нас немало сил и энергии, целеустремленности, самоотверженного и добросовестного труда.

Еще раз выражаю вам, уважаемые учителя и наставники, свою готовность оказать всестороннюю помощь и поддержку в выполнении столь важной и почетной задачи.

Желаю всем вам здоровья, счастья, огромных успехов в вашей благородной  деятельности, мира, добра и благополучия вашим семьям, дорогие учителя!".

УЗИНФОРМ

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