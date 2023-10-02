



Глава Узбекистана отбыл в Катар



НОВОСТИ В МИРЕ, 2 октября. /УЗИНФОРМ/. 1 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с государственным визитом в Катар. Поездка предпринята по приглашению Эмира Государства Катар шейха Тамима бин Хамада Аль Тани с целью обсуждения на высшем уровне ключевых вопросов дальнейшего развития узбекско-катарского сотрудничества. В рамках пребывания в Дохе глава Узбекистана также проведет встречи с представителями официальных и деловых кругов Катара, примет участие в церемонии открытия международной выставки «ЭКСПО Доха - 2023». УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи