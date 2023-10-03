В Дохе проведены узбекско-катарские переговоры на высшем уровне

НОВОСТИ В МИРЕ, 3 октября. /УЗИНФОРМ/. 2 октября пребывающий с государственным визитом в Катаре Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры на высшем уровне с Эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

В ходе переговоров, прошедших в узком и расширенном форматах с участием правительственных делегаций обеих стран, были обсуждены вопросы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса, инвестиций, промышленности, инфраструктуры, традиционной и «зеленой» энергетики, нефтехимии, глубокой переработки металлов, сельского хозяйства, строительства, туризма, банков и финансов, биотехнологий и искусственного интеллекта и других.

По итогам встречи в верхах состоялась церемония подписания двусторонних документов.

В частности, подписаны следующие документы:

- Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Государства Катар о сотрудничестве в сфере туризма и деловых мероприятий;

- Меморандум о сотрудничестве между Национальным агентством социальной защиты при Президенте Республики Узбекистан и Министерством социального развития и семьи Государства Катар;

- Меморандум о взаимопонимании между Министерством внутренних дел Республики Узбекистан и Министерством внутренних дел Государства Катар;

- Меморандум о взаимопонимании между Фондом реконструкции и развития Республики Узбекистан и Агентством инвестиций Государства Катар об инвестиционном сотрудничестве;

- Меморандум о взаимопонимании между Агентством по борьбе с коррупцией Республики Узбекистан и Управлением административного контроля и прозрачности Государства Катар;

- Меморандум о взаимопонимании между Комитетом по делам религий Республики Узбекистан и Дохинским Международным центром межрелигиозного диалога;

- Меморандум о взаимопонимании между Национальным центром Республики Узбекистан по правам человека и Национальным комитетом по правам человека Государства Катар;

- Соглашение о создании совместного делового совета между Торгово-промышленной палатой Республики Узбекистан и Торгово-промышленной палатой Государства Катар;

- Меморандум о взаимопонимании между Торгово-промышленной палатой Республики Узбекистан и Торгово-промышленной палатой Государства Катар.

В рамках пребывания в столице Катара Президент Узбекистана также принял участие в церемонии открытия Всемирной выставки "ЭКСПО Доха - 2023" под девизом: «Зеленая пустыня, лучшая окружающая среда» и провел ряд встреч с представителями катарского крупного бизнеса. В частности, состоялись встречи с экс-премьер-министром Катара, основателем ряда инвестиционных холдингов Хамадом бин Джассимом Аль Тани, исполнительным директором холдинговой компании «Al Mirqab Capital» Саифом ур-Рахманом Ханом, председателем правления компании «Power International Holding» Моутазом аль-Хайятом, директором Катарского инвестиционного агентства Бандаром бин Саудом Аль Тани, председателем правления компании «Nebras Power» Мухаммадом Аль-Хажри.

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