Погода в Узбекистане на 5 октября

Погода в Узбекистане на 5 октября04.10.2023 11:33
ТАШКЕНТ, 4 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 5 октября, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 27-29°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 20-25°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 25-30°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 25-30°.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 25-30°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 29-34°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 25-30°.
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в горных районах Республики:
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Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 15-20°.
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