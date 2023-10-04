



Погода в Узбекистане на 5 октября



ТАШКЕНТ, 4 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 5 октября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 27-29°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 20-25°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 25-30°.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 25-30°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 25-30°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 29-34°.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 25-30°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 15-20°. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи