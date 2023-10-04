



Канада сменит посла в Ташкенте



ТАШКЕНТ, 4 октября. /УЗИНФОРМ/. 3 октября ведомство внешней политики Узбекистана посетила Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады (с резиденцией в Москве) Элисон Леклер. В ходе встречи с министром Бахтиером Саидовым посол сообщила о завершении срока своего пребывания в должности, на которой она находилась с июля 2021 года, также стороны обсудили широкий спектр вопросов развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи