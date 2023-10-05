Погода в Узбекистане на 6 октября

Погода в Узбекистане на 6 октября05.10.2023 11:33
ТАШКЕНТ, 5 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 6 октября, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, временами дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 21-23°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, ночью и утром местами возможен дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 20-25°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, ночью и утром местами возможен дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 12-17°, днем 22-27°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 10-15°, днем 23-28°.
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в горных районах Республики:
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Переменная облачность, местами дождь, местами возможен сильный, по высокогорным районам возможен переход в снег. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью и днем 8-13°.
УЗИНФОРМ