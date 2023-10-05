



Погода в Узбекистане на 6 октября



ТАШКЕНТ, 5 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 6 октября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, временами дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 21-23°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, ночью и утром местами возможен дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 20-25°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами возможен дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 12-17°, днем 22-27°.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 10-15°, днем 23-28°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами дождь, местами возможен сильный, по высокогорным районам возможен переход в снег. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью и днем 8-13°. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи